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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Прилетевшие из Китая жители Урала жалуются, что их не пускают на работу

, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Прилетевшие из Китая жители Урала жалуются, что их не пускают на работу
Фото: официальный сайт аэропорта «Кольцово».

Граждане КНР и побывавшие в Китае россияне с Урала пожаловались в Роспотребнадзор, что их не пускают на работу, в кафе, гостиницы, а их детей не пускают в школы и детские сады.

В региональном управлении ведомства ответили, что никаких подобных указаний компаниям и учреждениям не давали. Нет никаких рекомендаций и по требованию с приехавших из Китая разного рода медсправок или анализов. По данным ведомства, поступило как минимум семь жалоб.

В Роспотребнадзоре пояснили, что обследование на заражение новым коронавирусом 2019-nCoV проводится только если у людей, приехавших из Китая, в течение 14 дней после приезда появятся симптомы ОРВИ.

Сейчас в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге прибывающих проверяют тепловизором и анкетируют. И тоже не дают никаких рекомендаций по поводу прибывших из Китая – как россиян, так и граждан КНР.

Что касается ОРВИ и гриппа, то в целом в Свердловской области заболеваемость на уровне эпидпорога.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить прием посылок из Китая.

ДВа

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