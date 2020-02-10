Мишустин рассчитывает на поддержку «Единой России» в реализации послания президента

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10 февраля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил единороссов оказать содействие правительству, чтобы необходимые поправки были приняты Госдумой как можно быстрее.

Об этом Мишустин заявил на встрече с руководством «Единой России», где, в частности, обсуждались вопросы законодательного обеспечения послания президента России в части расширения использования материнского капитала, а также обеспечения граждан льготными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.

«Правительство уже подготовило необходимые изменения в законодательство, и я бы просил вас включиться в работу над этими поправками и оперативно внести их в Государственную Думу ко второму чтению соответствующего законопроекта», – сказал Мишустин.

Секретарь Генсовета партии, зампред Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что «действительно важно, чтобы все заработало качественно, чтобы выплаты производились своевременно, и чтобы была исключена бюрократия при этом».

«Сделаем все для того, чтобы вместе с правительством реализовать это как можно эффективнее», – заявил Турчак.

Такой же позиции придерживается и руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

«В ближайшее время, как только в соответствии с регламентом их рассмотрит комитет, данные поправки будут вынесены на обсуждение в Государственной Думе. Не сомневаюсь, что они будут поддержаны не только фракцией «Единая Россия», но и всеми депутатами», – сказал он.

Ранее сообщалось, что поправку по материнскому капиталу внесут в Государственную думу до 18 февраля.