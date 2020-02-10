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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Поправку по материнскому капиталу внесут в Государственную думу до 18 февраля

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Поправку по материнскому капиталу внесут в Государственную думу до 18 февраля
pixabay.com

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что текст поправки по расширению применения материнского капитала готов. Изменения внесут в Государственную думу до 18 февраля.

Известно: в понедельник глава правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с Неверовым и секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком. Мужчины обсудили вопросы, связанные с использованием материнского капитала в России. В беседе приняли участие также представители социального блока кабмина - вице-премьер Татьяна Голикова, а также министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Неверов сообщил, что  текст поправки уже готов к внесению. И, соответственно, в ближайшее время, как только - в соответствии с регламентом - рассмотрит комитет, они будут вынесены на обсуждение. 

Парламентарий не сомневается в поддержке нововведений не только фракцией "Единая Россия", но и всеми депутатами Госдумы. 

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал обвинения главы Пентагона Марка Эспера в киберпреступлениях информационной атакой на Россию.

ЕЧ

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