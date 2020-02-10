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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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МЧС: усилен мониторинг уровня радиации в Москве из-за "60-кратного превышения нормы"

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

МЧС: усилен мониторинг уровня радиации в Москве из-за
Фото: pixabay.com

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что спасатели были вынуждены усилить мониторинг уровня радиации в столице из-за сообщения в минувшие выходные о «многократном превышении нормы». Отмечается, что датчик якобы показал 60-кратное превышение нормы в южной части города.

«Аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды усилила мониторинг уровня радиации с появившейся в социальных сетях информацией», - пояснили в ведомстве.

При этом спасатели уточнили, что превышений естественного радиационного фона не наблюдается. Сейчас радиометрическая проверка проводится два раза в день по адресу: Каширское шоссе, дом 49.

Ранее заслуженный спасатель РФ назвал возможную причину аварии двух скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде, где пострадали более 20 российский туристов и погибли два малолетних ребенка.

БА

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