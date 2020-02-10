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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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На Урале госпитализированы 20 человек, которые вернулись из КНР

, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Урале госпитализированы 20 человек, которые вернулись из КНР
больничная палата, pixabay.com
Двадцать человек, которые приехали из Китая с признаками ОРВИ, были доставлены в различные лечебные учреждения Челябинской области. У ряда пациентов коронавирусная инфекция не подтвердилась.
 
Замминистра здравоохранения региона Виктория Сахарова отметила, что 10 человек к настоящему моменту отпущены домой после тщательного обследования. 
 
Еще 22 человека, которые вернулись на родину из КНР без признаков вирусной инфекции, находятся в инфекционных отделениях медицинских учреждений, где проходят карантинное наблюдение.
 
Ранее стало известно, что в Китае коронавирус унес жизни 908 человек.
ЕТ

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