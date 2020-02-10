На Урале госпитализированы 20 человек, которые вернулись из КНР

Двадцать человек, которые приехали из Китая с признаками ОРВИ, были доставлены в различные лечебные учреждения Челябинской области. У ряда пациентов коронавирусная инфекция не подтвердилась.

Замминистра здравоохранения региона Виктория Сахарова отметила, что 10 человек к настоящему моменту отпущены домой после тщательного обследования.

Еще 22 человека, которые вернулись на родину из КНР без признаков вирусной инфекции, находятся в инфекционных отделениях медицинских учреждений, где проходят карантинное наблюдение.