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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

7-летний мальчик торопился в школу и угодил под колеса автомобиля

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: k1news.ru

7-летний мальчик торопился в школу и угодил под колеса автомобиля
pixabay.com

В Костромской области 7-летний мальчик попал под колеса автомобиля на нерегулируемом перекрестке. Об этом сообщает управление ГИБДД России по  области. 

ДТП произошло 7 февраля в 8 часов утра. Мальчик не посмотрел по сторонам перед тем, как перейти дорогу, а водитель резко затормозил, когда увидел школьника, но столкновения избежать не удалось.

Ребенок не получил серьёзных травм, ему назначено амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят проверку, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Утром в понедельник, 10 февраля, в Выборгском районе Ленинградской области произошла смертельная авария.

ЕЧ

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