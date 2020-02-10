7-летний мальчик торопился в школу и угодил под колеса автомобиля

В Костромской области 7-летний мальчик попал под колеса автомобиля на нерегулируемом перекрестке. Об этом сообщает управление ГИБДД России по области.
ДТП произошло 7 февраля в 8 часов утра. Мальчик не посмотрел по сторонам перед тем, как перейти дорогу, а водитель резко затормозил, когда увидел школьника, но столкновения избежать не удалось.
Ребенок не получил серьёзных травм, ему назначено амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят проверку, уточняются все обстоятельства произошедшего.
Утром в понедельник, 10 февраля, в Выборгском районе Ленинградской области произошла смертельная авария.