В Ленобласти лесовоз врезался в легковушку с людьми, от машины мало что осталось

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10 февраля 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

разбитая машина, pixabay.com

Утром в понедельник, 10 февраля, в Выборгском районе Ленинградской области произошла смертельная авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД заявили, что лесовоз раздавил легковую машину.

Установлено, что грузовик с прицепом во время поворота выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на ВАЗ2114 и иномарку. Водитель и пассажир в отечественном автомобиле скончались на месте. Еще один пассажир ВАЗ получил травмы и был доставлен в больницу.

Очевидцы сообщили, что лесовоз и иномарка после ДТП съехали в кювет. От отечественной машины мало что осталось.