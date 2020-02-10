Во всех воронежских школах на две недели отменили занятия

Во всех воронежских школах с завтрашнего дня по 25 февраля включительно отменят занятия. Об этом днем в понедельник, 10 февраля, сообщил журналистам представитель пресс-службы администрации Воронежа.
Соответствующее решение было принято в связи с ростом количества заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. По состоянию на понедельник эпидпорог среди школьников в возрасте 7-14 лет превышен на 21,7 процента.
Уточняется, что все ребята получат домашние задания, чтобы заниматься самостоятельно. Их дистанционно будут контролировать учителя.