Во всех воронежских школах на две недели отменили занятия

Во всех воронежских школах с завтрашнего дня по 25 февраля включительно отменят занятия. Об этом днем в понедельник, 10 февраля, сообщил журналистам представитель пресс-службы администрации Воронежа.

Соответствующее решение было принято в связи с ростом количества заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. По состоянию на понедельник эпидпорог среди школьников в возрасте 7-14 лет превышен на 21,7 процента.