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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Во всех воронежских школах на две недели отменили занятия

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Во всех воронежских школах на две недели отменили занятия
школьный класс, pixabay.com

Во всех воронежских школах с завтрашнего дня по 25 февраля включительно отменят занятия. Об этом днем в понедельник, 10 февраля, сообщил журналистам представитель пресс-службы администрации Воронежа.

Соответствующее решение было принято в связи с ростом количества заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. По состоянию на понедельник эпидпорог среди школьников в возрасте 7-14 лет превышен на 21,7 процента.

Уточняется, что все ребята получат домашние задания, чтобы заниматься самостоятельно. Их дистанционно будут контролировать учителя.

ЕТ

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