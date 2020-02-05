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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Рошаль рассказал, что для россиян грипп опаснее коронавируса

, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Рошаль рассказал, что для россиян грипп опаснее коронавируса
фото: pixabey

Меры, которые предпринимает Россия для предотвращения распространения коронавируса, абсолютно оправданы. Об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль. По его словам, опасность коронавируса нельзя умалять, однако не менее опасен грипп, от которого россиянам стоит защищаться.

«Для меня сегодня опаснее грипп, чем коронавирус», - отметил Рошаль. Эксперт отметил, что в стране есть необходимое количество лекарственных препаратов для профилактики и лечения гриппа. Рошаль также призвал россиян соблюдать меры личной гигиены.

СЕ

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