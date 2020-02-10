Голикова: более миллиона россиян получат выплаты к юбилею Победы

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10 февраля 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ветераны, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник, 10 февраля, заявила, что единовременные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в этому году получат 1,15 миллиона граждан России.

На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы. На эти цели из бюджета страны будет направлено более 71 миллиарда рублей.

Голикова отметила, что 75 тысяч рублей к празднику получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военных, которые погибли в рамках войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов. Единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей будут направлены ветеранам войны из числа тружеников тыла и бывших совершеннолетних узников фашизма. Единовременная выплата будет осуществлена и гражданам РФ из вышеуказанных категорий, которые постоянно проживают на территории Эстонии, Латвии и Литвы.