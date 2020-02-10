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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Самолет "Красноярск - Москва" вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с закрылками

, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Самолет
pixabay.com

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordstar рейс "Красноярск - Москва" решил вернуться в аэропорт вылета. Известно, что у лайнера не убрались закрылки. Об этом сообщило «РИА – Новости» со ссылкой официального представителя аэропорта Лесю Никитину.

По предварительным данным, после взлета не убрались закрылки, и экипаж принял решение вернуться в пункт вылета. В настоящее время борт вырабатывает топливо. Посадка ориентировочно назначена на 15.30 (11.30 по московскому времени).  

Ранее из-за обледенения взлетно-посадочной полосы аэропорт "Красноярск" был закрыт на несколько часов.

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