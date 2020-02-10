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10 февраля 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordstar рейс "Красноярск - Москва" решил вернуться в аэропорт вылета. Известно, что у лайнера не убрались закрылки. Об этом сообщило «РИА – Новости» со ссылкой официального представителя аэропорта Лесю Никитину.

По предварительным данным, после взлета не убрались закрылки, и экипаж принял решение вернуться в пункт вылета. В настоящее время борт вырабатывает топливо. Посадка ориентировочно назначена на 15.30 (11.30 по московскому времени).

Ранее из-за обледенения взлетно-посадочной полосы аэропорт "Красноярск" был закрыт на несколько часов.

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