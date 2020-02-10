Теперь россияне смогут выбрать любую национальность

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10 февраля 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Фото: pixabay.com

Первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов сообщил, что россияне при переписи населения смогут выбрать любую национальность. По его словам, это прописано в статье Конституции о запрете принуждать граждан определять свою национальность.

«Что касается вопроса о национальности, у нас есть статья 26 Конституции, которая говорит о том, что никто не имеет права принуждать гражданина определять свою национальность. Как он себя назовёт, так и должно записываться в анкетах», - пояснил политик.

Гильмутдинов отметил, что теперь будут опрашивать не только российских граждан, но и иностранцев, которые проживают на территории страны. Он добавил, что их проверят на местах работы и проживания, получив информацию в миграционных службах.

Кроме того, переписные листы переведут на 10 языков мира, в том числе английский и китайский. При этом человек сможет отвечать на том языке, на котором ему удобнее.