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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Пожар в школе города Сочи не повлиял на ее работу

, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Пожар в школе города Сочи не повлиял на ее работу
pixabay.com

В воскресенье, 9 февраля, произошел пожар в цокольном этаже школы №25 в Сочи. Сейчас занятия в учебном учреждении проходят по обычному расписанию.

Известно, что огонь охватил около 200 квадратных метров. Уроков в это время в школе не было, потому эвакуация не проводилась, никто из учащихся не пострадал.

Уже сегодня занятия проходят по обычному расписанию. После происшествия все приведено в порядок, запаха гари нет.

По данным властей, в 25 школе обучается более двух тысяч учеников. Сотрудники привели в порядок помещения и проветрили здание. В ходе случившегося пострадала библиотека, находящаяся на цокольном этаже.

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ЕЧ

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