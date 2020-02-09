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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Бабушка вышла на борьбу с гололедом на тротуарах в центре Ярославля и посыпала дорогу солью из магазина

, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 76.ru

Бабушка вышла на борьбу с гололедом на тротуарах в центре Ярославля и посыпала дорогу солью из магазина
Artur Widak, globallookpress.com

Пожилая жительница Ярославля решила своими силами бороться с гололедом на тротуарах в самом центре города. Бабушку, посыпающую магазинной солью пешеходную часть улицы, запечатлели на видео на улице Свободы.

"Бабуля не похожа на работника какого-то из магазинов на этой улице. Шла со своими котомками, поставила их на тротуар и начала посыпать", - рассказал автор ролика.

Пользователи соцсетей призвали к ответу мэрию Ярославля. В комментариях к видео жители Ярославля обсуждают, не пора ли им вместо коммунальных служб  позаботиться о качестве тротуаров зимой, купить соль в магазине и посыпать на лед.

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