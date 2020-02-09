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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Какие места в самолёте самые безопасные?

, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Какие места в самолёте самые безопасные?
Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, какими являются шансы на выживание у пассажиров той или иной части самолёта при авиакатастрофе. Также специалисты отметили, что большую роль играет грамотный выбор одежды и обуви.

Оказалось, что наибольшие шансы выжить есть у пассажиров, выбирающих места в хвостовой части лайнера. На задних сидениях смертность составляет 32%, в передней части – 38%, а в центре – 39%. При этом наибольшие показатели смертности имеют места в проходе в центре салона – 44%.

Также большую роль играет выбор одежды для перелёта. Она должна быть удобной и сделанной из натуральных тканей. Из обуви специалисты рекомендуют кроссовки и отмечают, что во время полёта их лучше не снимать.

АБ

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