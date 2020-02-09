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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Наталья Поклонская, назвавшая себя "русской украинкой", прошла тест ДНК

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская, назвавшая себя
Наталья Поклонская, фото: Instagram

Депутат Государственной Думы России от крымского региона Наталья Поклонская сообщила, что заказала в одной из московских клиник тест для исследования своего происхождения и генетических корней.

Об этом экс-прокурор Республики Крым написала в своем официальном Telegram-канале. Парламентарий призналась, что после того, как она недавно объявила себя в телеэфире "русской украинкой", ее подвергли жесткой критике.

"Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана. Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? А вдруг у нас с Зеленским общие предки?", - отметила Поклонская.

Ранее Поклонская поделилась с общественностью фотографиями с «голливудской фотосессии», напомнив всем свое старое прозвище в Сети. Политик решила предстать перед публикой в совершенно непривычном для всех образе.

АС

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