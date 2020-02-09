В Крыму озера стали чище благодаря Украине

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9 февраля 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели. Крым

фото: pixabay.com

Исследователи из Института биологии южных морей РАН выяснили, что концентрация радиоактивных изотопов в водах крымских соленых озер снизилась примерно в пять раз. Благодарить за это следует Украину.

Напомним, до апреля 2014 года радионуклиды, попавшие после Чернобыльской аварии 1986 года в водоемы Украины, а оттуда в Днепр, мигрировали на полуостров через Северо-Крымский канал, который в настоящее время закрыт.

Сотрудники Института биологии южных морей РАН в течение последних семи лет наблюдали за большим количеством радиоизотопов, попадающим в воды рек и озер Крымского полуострова. Их концентрация превышала норму в 23 раза.

Как сообщают в воскресенье, 9 февраля, "Аргументы недели.Крым", результаты научных изысканий специалистов были накануне опубликованы в журнале Water, а исследования ученых - поддержаны грантом Российского научного фонда.

Напомним, ранее жителей Симферополя предупредили, что вода из-за дефицита будет подаваться по графику. Столица Крыма обеспечена водой примерно на 100 дней. Сложилась очень напряженная ситуация с наполнением водохранилищ.