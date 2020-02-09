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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Актера Игоря Ливанова не пустили на родную Украину

, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Актера Игоря Ливанова не пустили на родную Украину
Игорь Ливанов, фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/globallookpress.com

Известный российский актер Игорь Ливанов рассказал об инциденте, произошедшем с украинскими пограничниками, параллельно порекомендовав артистам из России не въезжать на территорию Украины.

Труппой российских артистов собиралась играть спектакль на Украине. Госпогранслужба этой страны сообщила, что нескольких россиян остановили в пункте пропуска, так как актеры ранее посещали "аннексированный Крым".

Фамилии актеров не назывались, но пресс-служба прикрепила фотографию афиши комедии, на которой указаны Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова. Ливанов подтвердил РИА Новости, что их задержали на границе.

По его словам, в течение пяти часов ему пришлось находиться в автобусе без воды и туалета. Все это время Ливанову задавали один и тот же вопрос: "Чей Крым?". В итоге артиста так и не пустили на территорию Украины.

"Понятно, что это все тот же вопрос "чей Крым?". Крым - наш. Пускай они уже успокоятся и дышат ровно по поводу Крыма", - высказался Ливанов, добавив, что въезд на Украину ему теперь запрещен на ближайшие три года.

Отметим, актер родился в украинском государстве, однако, по собственному признанию, после такого холодного приема желания продолжать попытки попасть на родину у него совершенно не возникает: "Я не хочу переживать".

Напомним, как ранее сообщали АН, накануне певец Михаил Муромов заявил, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева испортила его карьеру. По словам музыканта, артистка была заинтересована в его неудачах.

АС

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