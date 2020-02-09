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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Синоптик объяснил возвращение аномального тепла в столицу

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Синоптик объяснил возвращение аномального тепла в столицу
фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о резком потеплении в Москве на следующей неделе. По его словам, морозная погода продержалась в столице только три дня.

«Декабрь, январь и начало февраля были очень тёплые. Вместо 33 сантиметров снега по норме у нас осталось 7—8 сантиметров. С 7 на 8 февраля была самая холодная ночь … Похолодание было всего три дня. Теперь оно уходит и возвращается тепло. Выходит очень мощный циклон и несёт к нам с запада тёплый воздух», - пояснил синоптик.

Цыганков отметил, что в период похолоданий температура воздуха достигала -20 градусов, а теперь поднимется на 8 – 10 – выше нормы. Он добавил, что также ожидается сильный ветер. 

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москву вернется аномально теплая погода.

БА

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