Синоптики надеятся, что с приходом аномального тепла в Москве останется пару см

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9 февраля 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зимняя погода ненадолго задержится в столичном регионе. По его словам, со следующей недели Москву ожидает «аномально теплая погода» со смешанными осадками.

Синоптик отметил, что в понедельник температура воздуха в столице составит от 0 до +3 градуса – днем и от -3 до – 1 – ночью, а в области от -2 до +3 - днем. При этом погода будет облачная без осадков, но с сильным юго-западным ветром от 10 до 15 м/с.

«… начиная со вторника и до конца недели достаточно однотипная погода: пасмурно, небольшие осадки в смешанной фазе и околонулевые температуры каждый день. Ночью слабый минус, днём слабый плюс … Это, конечно, аномально тепло будет, температура будет выше нормы минимум на пять градусов», - пояснил эксперт.

Тищковец добавил, что снежный покров начнет уменьшаться. Синоптик надеется, что к концу зимы в Москве останется «хотя бы несколько сантиметров символического снега».

Ранее сообщалось, что теплые воздушные массы придут в столичный регион в воскресенье.