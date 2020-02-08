Синоптики поведали о погоде в Москве на предстоящей неделе

//Метеоновости 13+

8 февраля 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стал известен прогноз погоды на предстоящую неделю в Москве и Подмосковье. Синоптики рассказали, что в столице и области будет пасмурно и ветрено. Об этом сегодня сообщает центр погоды "Фобос".

Днем москвичей и гостей столицы ожидает около двух градусов тепла, ночью столбики термометров будут опускаться до минус трех градусов. Однако температура все же будет превышать климатическую норму на 8-9 градусов.

Ожидаются переменная облачность и ветер до 16 м/с. Таким образом, после короткого похолодания в город снова вернется тепло, рассказали в центре погоды. Теплые воздушные массы придут в столичный регион в воскресенье.

Напомним, ранее сообщалось, что ночь на субботу в Москве стала самой холодной с начала зимы. Ведущий специалист "Фобоса" Михаил Леус уточнил, что накануне температура воздуха впервые соответствовала климатической норме.