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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Синоптики поведали о погоде в Москве на предстоящей неделе

, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптики поведали о погоде в Москве на предстоящей неделе
фото: pixabay.com

Стал известен прогноз погоды на предстоящую неделю в Москве и Подмосковье. Синоптики рассказали, что в столице и области будет пасмурно и ветрено. Об этом сегодня сообщает центр погоды "Фобос".

Днем москвичей и гостей столицы ожидает около двух градусов тепла, ночью столбики термометров будут опускаться до минус трех градусов. Однако температура все же будет превышать климатическую норму на 8-9 градусов.

Ожидаются переменная облачность и ветер до 16 м/с. Таким образом, после короткого похолодания в город снова вернется тепло, рассказали в центре погоды. Теплые воздушные массы придут в столичный регион в воскресенье.

Напомним, ранее сообщалось, что ночь на субботу в Москве стала самой холодной с начала зимы. Ведущий специалист "Фобоса" Михаил Леус уточнил, что накануне температура воздуха впервые соответствовала климатической норме.

АС

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