Ночь на субботу стала самой холодной в Москве за всю зиму

Ночь на субботу в Москве стала самой холодной с начала зимы. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус уточнил, что накануне температура воздуха впервые соответствовала климатической норме.

По данным на 08.00 температура воздуха в столице составила минус 14,7 градуса. В Московской области холоднее всего было в Клину – в 6 утра столбики термометров показывали минус 18,8 градуса.