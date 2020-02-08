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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Ночь на субботу стала самой холодной в Москве за всю зиму

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ночь на субботу стала самой холодной в Москве за всю зиму
снежинка, pixabay.com
Ночь на субботу в Москве стала самой холодной с начала зимы. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус уточнил, что накануне температура воздуха впервые соответствовала климатической норме.
 
По данным на 08.00 температура воздуха в столице составила минус 14,7 градуса. В Московской области холоднее всего было в Клину – в 6 утра столбики термометров показывали минус 18,8 градуса.
 
Михаил Леус уточнил, что в Москве прервалась положительная температурная аномалия, которая в этом году стала рекордно длинной – в течение 72 дней среднесуточная температура в городе была выше климатической нормы.
ЕТ

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