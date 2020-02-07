В Москве продлили

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7 февраля 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

гололедица, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве и Московской области продлили "желтый" уровень погодной опасности. Согласно последней информации синоптиков, данные меры были приняты из-за образования гололедицы в столице и Подмосковье.

Специалисты уточняют, что погода будет потенциально опасной и для автомобилистов, и для пешеходов, поскольку на дорогах столичного региона будет скользко.

Подчеркивается, что предупреждение о гололедице действует до 12:00 грядущего воскресенья, 9 февраля. Москвичей и гостей столицы также просят обратить внимание на информацию об усилении ветра и похолодании.