Синоптики обещают

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7 февраля 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет москвичей и гостей столицы в предстоящие выходные. По её словам, суббота может стать «самым холодным» днем нынешней зимы.

«… погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, ветер начнёт стихать. В ночь на субботу в Москве температура может в центре понизиться до -11…-13 °С, на окраинах до -16 °С. В Подмосковье, особенно в пониженных местах рельефа, ожидается -16…-18 °С. Дневная температура завтра около -7 °С, в области -5…-10 °С», - пояснила эксперт.

Позднякова добавила, что в воскресенье в столицу начнет поступать теплый воздух и ночью температура воздуха повысится до – 7 в Москве и до – 10 – в области. При этом днем ожидается от 1 до -3 – столице и от -1 до -6 – в области. Она отметила, что со следующей недели отметка термометров снова приблизится к нулю.

Ранее сообщалось, что на черноморском побережье Краснодарского края ждут сильное волнение Черного моря с высотой волн до 3,5 м, а также ветер с порывами до 25 м/с.