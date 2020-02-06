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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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На Черноморском побережье прогнозируют ветер и 3-метровые волны

, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

На Черноморском побережье прогнозируют ветер и 3-метровые волны
Фото: Pixabay

6 февраля на черноморском побережье Краснодарского края ждут сильное волнение Черного моря с высотой волн до 3,5 м, а также ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Юрий Ткаченко отметил, что Краснодарский край будет находиться под действием циклона.

Он также считает, что связывать предстоящую непогоду со штормом «Петра» некорректно, так как имена принято давать ураганам, а Гидромет не объявлял экстренных предупреждений по ураганному ветру.

В целом по краю в ближайшие два дня синоптики прогнозируют повышение температуры до +16 градусов, но затем произойдет резкое похолодание, вплоть до 20 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае подтопило несколько поселков.

ДВа

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