В Краснодарском крае подтопило несколько поселков и город Горячий Ключ

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4 февраля 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Инстаграм администрации г. Горячий Ключ.

Сильные ливни стали причиной подтопления трех поселков на Кубани – в Туапсинском районе и курортном Горячем Ключе.

В районе села Дефановка выпало 94 мм осадков, в результате река Дефань вышла из берегов. По данным регионального МЧС, вода в дома вода не заходила, и жителей не эвакуировали. Сейчас на месте подтопления работает спецтехника.

На территории Горячего Ключа из берегов вышли реки Кавярзе и Чепси. Здесь вода зашла в несколько домов. Людей отсюда тоже не эвакуировали, в город направлена оперативная группа МЧС.

В местной администрации сообщили, что за минувшие сутки в муниципалитете выпало 31 мм осадков. Воды добавили потоки со стороны Туапсе. В итоге уровень реки Псекупс поднялся до опасной отметки – 431 мм.

Сейчас в Краснодарском крае и Адыгее действует режим экстренного предупреждения из-за осадков и штормового ветра.

Ранее сообщалось, что сочинский инвестфорум решили перенести на неопределенный срок.