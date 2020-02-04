Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Краснодарском крае подтопило несколько поселков и город Горячий Ключ

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Краснодарском крае подтопило несколько поселков и город Горячий Ключ
Фото: Инстаграм администрации г. Горячий Ключ.

Сильные ливни стали причиной подтопления трех поселков на Кубани – в Туапсинском районе и курортном Горячем Ключе.

В районе села Дефановка выпало 94 мм осадков, в результате река Дефань вышла из берегов. По данным регионального МЧС, вода в дома вода не заходила, и жителей не эвакуировали. Сейчас на месте подтопления работает спецтехника.

На территории Горячего Ключа из берегов вышли реки Кавярзе и Чепси. Здесь вода зашла в несколько домов. Людей отсюда тоже не эвакуировали, в город направлена оперативная группа МЧС.

В местной администрации сообщили, что за минувшие сутки в муниципалитете выпало 31 мм осадков. Воды добавили потоки со стороны Туапсе. В итоге уровень реки Псекупс поднялся до опасной отметки – 431 мм.

Сейчас в Краснодарском крае и Адыгее действует режим экстренного предупреждения из-за осадков и штормового ветра.

Ранее сообщалось, что сочинский инвестфорум решили перенести на неопределенный срок.

ДВа

//картина дня

В мире

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Эксперт Дмитрий Скворцов рассказал, какие государственные образования могут возникнуть на территории Украины в случае ее распада. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с российскими журналистами.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Врачи Нижневартовска сегодня получили результаты анализов граждан Узбекистана, у которых ранее заподозрили коронавирус. Информацию предоставили сотрудники местного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан