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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Путин разрешил задержанным звонить любым родственникам

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Путин разрешил задержанным звонить любым родственникам
Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который добавляет родственников в круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией или причинении телесных повреждений в результате действий полицейских.

У задержанного теперь есть право на один телефонный разговор для уведомления близкого родственника, родственника или близкого лица о своем задержании и месте нахождения. Ранее в законе шла речь о близких родственниках.

Также новый закон возлагает на правоохранителей обязанность сообщать родственнику или близкому лицу пострадавшего от преступлений, о направлении в медорганизацию. Не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи.

Ранее, как уже сообщали АН, глава российского государства подписал федеральный закон о поправках в Семейный кодекс. Владимир Путин узаконил обязанности родителей, которые развелись, обеспечить после развода детей жильем. 

АС

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