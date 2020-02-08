В ВОЗ заявили об истощении мировых запасов медицинских масок

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8 февраля 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Во всем мире наблюдается острая нехватка средств индивидуальной защиты для борьбы с новым типом коронавируса, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Спрос на них выше обычного в 100 раз, а цены выросли в 20 раз. Ситуация усугубляется тем, что часто маски используются без назначений врача. В результате запасов осталось на 4-6 месяцев", - цитирует "Эхо Москвы".

По словам Гебрейесуса, в первую очередь необходимо обеспечивать масками врачей и других медработников, которые борются с вирусом "на передовой". Для этого потребуется от 7 до 10 процентов рыночных возможностей.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски почти во всех российских регионах. Лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея.