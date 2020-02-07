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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Адыгея вышла в лидеры по росту цен на медицинские маски

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Адыгея вышла в лидеры по росту цен на медицинские маски
Фото: соцсети

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски почти во всех российских регионах.

На сегодняшний день лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз. В местном Минздраве пока что никак не прокомментировали итоги мониторинга ФАС.

По данным ФАС, цены подняли и производители. Правда, объясняют они это тем, что сырье для производства масок, в основном, приходило из Китая, а теперь приходится закупать его в Европе по более высоким ценам.

Тем не менее, антимонопольное ведомство продолжает внимательно мониторить ситуацию с ценами на медицинские маски. В ведомстве обещают принять самые жесткие меры в случае выявления сговоров и картелей.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит закон о запрете повышения цен на медицинские маски.

ДВа

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