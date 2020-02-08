Медведев выразил соболезнования семье погибшего депутата Госдумы Хайруллина

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в субботу, 8 февраля, выразил соболезнования родным депутата Государственной думы Айрата Хайруллина, который погиб при крушении вертолета в Татарстане.

Медведев назвал Хайруллина неординарным и ярким человеком, который не раз проявил свой талант – как политика, так и бизнесмена. По словам замглавы Совбеза России, добрая память о депутате ГД навсегда сохранится в сердцах его родственников, друзей и коллег.