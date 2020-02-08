Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Медведев выразил соболезнования семье погибшего депутата Госдумы Хайруллина

, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Медведев выразил соболезнования семье погибшего депутата Госдумы Хайруллина
депутат Айрат Хайруллин, komitet2-20.km.duma.gov.ru/via Global Look Press

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в субботу, 8 февраля, выразил соболезнования родным депутата Государственной думы Айрата Хайруллина, который погиб при крушении вертолета в Татарстане.

Медведев назвал Хайруллина неординарным и ярким человеком, который не раз проявил свой талант – как политика, так и бизнесмена. По словам замглавы Совбеза России, добрая память о депутате ГД навсегда сохранится в сердцах его родственников, друзей и коллег.

Прощание с Айратом Хайруллиным проходит сегодня в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани.

Накануне вертолет совершил жесткую посадку неподалеку от населенного пункта Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека. Хайруллин погиб на месте, два человека были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
ЕТ

//картина дня

Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский коронавирус 2019-nCoV может убивать исключительно представителей монголоидной расы.

Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная телеведущая Лариса Гузеева поделилась с поклонниками фотографией погрома, который устроила ее 19-летняя дочь в своей комнате. По её словам, в её возрасте многие…

//новости ан