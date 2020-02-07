В Госдуме подтвердили, что депутат Хайруллин погиб в ходе жесткой посадки вертолета

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7 февраля 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

свеча, pixabay.com

Глава комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин сделал в пятницу важное заявление. Политик подтвердил, что депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане.

Кашин подчеркнул, что располагает информацией, полученной непосредственно из Республики Татарстан. "На 99,9 процента точно, что это он (погиб)", – заметил политик.

По его словам, помощник Айрата Хайруллина и пилот вертолета находятся сейчас в тяжелом состоянии.

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства и причины жесткой посадки вертолета на территории Татарстана.