В Росавиации назвали предварительную причину жесткой посадки вертолета в Татарстане

В Росавиации вечером в пятницу, 7 февраля, назвали предварительную причину жесткой посадки вертолета в Республике Татарстан. Ранее сегодня сообщалось, что в результате аварии погиб один человек.

Предварительной причиной крушения считаются плохие метеоусловия. В Росавиации уже сформировали особую комиссию для выяснения обстоятельств и причин происшествия.