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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Росавиации назвали предварительную причину жесткой посадки вертолета в Татарстане

, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Росавиации назвали предварительную причину жесткой посадки вертолета в Татарстане
вертолет, pixabay.com
В Росавиации вечером в пятницу, 7 февраля, назвали предварительную причину жесткой посадки вертолета в Республике Татарстан. Ранее сегодня сообщалось, что в результате аварии погиб один человек.
 
Предварительной причиной крушения считаются плохие метеоусловия. В Росавиации уже сформировали особую комиссию для выяснения обстоятельств и причин происшествия.
 
Источник в экстренных службах заявил, что на борту вертолета в момент инцидента находились три человека, один из которых погиб. Он также уточнил, что жертвой аварии стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, но эта информация пока не является подтвержденной.
ЕТ

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