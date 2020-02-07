Источник в экстренных службах: депутат Хайруллин погиб при жесткой посадке вертолета

Вечером в пятницу, 7 февраля, осведомленный источник в экстренных службах, заявил, что депутат Государственной думы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане.

По словам собеседника РИА "Новости" , два других человека, которые в момент случившегося находились на борту веротоета, выжили.