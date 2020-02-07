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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Источник в экстренных службах: депутат Хайруллин погиб при жесткой посадке вертолета

, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Источник в экстренных службах: депутат Хайруллин погиб при жесткой посадке вертолета
депутат Айран Хайруллин, сайт Госдумы
Вечером в пятницу, 7 февраля, осведомленный источник в экстренных службах, заявил, что депутат Государственной думы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане.
 
По словам собеседника РИА "Новости", два других человека, которые в момент случившегося находились на борту веротоета, выжили.
 
Ранее источник заявил, что Айрат Хайруллин мог находиться в салоне летательного аппарата в момент жесткой посадки в Лаишевском районе Республики Татарстан. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия устанавливают специалисты.
ЕТ

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