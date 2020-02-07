//Происшествия 13+
Источник в экстренных службах: депутат Хайруллин погиб при жесткой посадке вертолета
7 февраля 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
7 февраля 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Мария Дегтерева
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Вечером в пятницу, 7 февраля, осведомленный источник в экстренных службах, заявил, что депутат Государственной думы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки…
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