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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Источник: в совершившем жесткую посадку вертолете мог находиться депутат ГД Хайруллин

, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Источник: в совершившем жесткую посадку вертолете мог находиться депутат ГД Хайруллин
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 7 февраля, заявил, что депутат Государственной думы Айрат Хайруллин, вероятнее всего, находился в вертолете, который совершил жесткую посадку в Татарстане.
 
Собеседник РИА "Новости" уточнил, что в настоящий момент он не располагает информацией о том, выжил ли депутат Хайруллин.
 
Ранее сообщалось, что на борту частного вертолета в момент жесткой посадки в Лаишевском районе Республики Татарстан находились три человека. Есть данные о том, что в результате аварии выжил только один из них, однако информация не является подтвержденной.
ЕТ

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