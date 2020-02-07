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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Частный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Частный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане
вертолет, pixabay.com
Вечером в пятницу, 7 февраля, в Татарстане совершил жесткую посадку частный вертолет Bell. Согласно предварительным данным, на борту воздушного судна в момент инцидента находились три человека.
 
Соответствующую информацию предоставили сегодня экстренные службы, которые также отметили, что к настоящему моменту спасателям удалось установить точное место жесткой посадки вертолета в Лаишевском районе Республики Татарстан.
 
Сотрудники транспортной прокуратуры в свою очередь заявили, что в результате жесткой посадки выжил один человек. Устанавливаются все подробности происшествия.
ЕТ

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