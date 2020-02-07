Частный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане

Вечером в пятницу, 7 февраля, в Татарстане совершил жесткую посадку частный вертолет Bell. Согласно предварительным данным, на борту воздушного судна в момент инцидента находились три человека.

Соответствующую информацию предоставили сегодня экстренные службы, которые также отметили, что к настоящему моменту спасателям удалось установить точное место жесткой посадки вертолета в Лаишевском районе Республики Татарстан.