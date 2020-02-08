В ГД вступились за Ивана Урганта после оскорблений Рогозина в его адрес

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8 февраля 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

фото: Иван Ургант, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Председатель Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отреагировал на слова Дмитрия Рогозина после шутки о Роскосмосе. Глава корпорации заявил, что за восемь лет работы в шоу у телеведущего «намозолился язык» и «закончился юмор».

«Во-первых, дела с «Роскосмосом», действительно, идут не очень хорошо. Во-вторых, И.Ургант не обидел конкретного человека, не унизил его честь и достоинство. Нужно понимать, что таков формат передачи и люди готовы ее смотреть, иначе она не выходила бы на федеральном канале. Ни в коем случае нельзя запрещать данную передачу, это позитив. Гораздо хуже передача «Дом-2», которая навязывает абсолютно чуждые ценности … способствует деградации», - отметил депутат.

По его словам, публика хочет слышать шутки про чиновников и госорганы. Нилов добавил, что люди об этом говорят, обсуждают, а политики порой сами выставляют себя не в лучшем свете.

«К таким темам относятся: религия, национальный вопрос, вопросы личного характера, связанные с болезнями», - высказал депутат, отметив, что эти «деликатные» темы лучше не трогать.

Ранее Иван Ургант в своей программе «Вечерний Ургант» пошутил об упрощении требований к кандидатам в космонавты. А после реакции Рогозина решил извиниться, показав виновника своих шуток.