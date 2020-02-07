Москва станет лидером в области регулирования искусственного интеллекта

//Общество 13+

7 февраля 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Эксперт считает, что внедрение искусственного интеллекта крайне необходимо в качестве содействия человеку в профессиональных сферах. Врачи, учителя и другие специалисты скоро получат помощников-роботов.

«У нас недавно вышел указ президента об искусственном интеллекте, о том, что необходимо его использовать и внедрять. Во многих отраслях экономики и общественной жизни зачастую принимается и работает такая нормативка, по которой необходимо личное присутствие человека и взаимодействие с ним», – рассказал в ходе интервью Агентству городских новостей «Москва» председатель комиссии по технологиям «Умного города» Общественной палаты столицы Илья Массух.

Он подчеркнул, что в первую очередь это касается медицины: врач должен ставить диагнозы, выписывать рецепты, корректировать лечение. «Диагноз должен ставить живой доктор. Но вместе с тем искусственный интеллект поможет ему мгновенно обработать огромное количество какой-то информации и принять правильное решение», – заявил эксперт. Также речь идет об образовании.

«Уже сейчас есть наработки, по которым взаимодействие с человеком в этих областях может брать на себя компьютер. Но для того, чтобы это осуществить и легально это использовать, необходимо менять нормативку», - пояснил Массух.

Эксперт обратил внимание на то, что если в нашей стране будут внедрять беспилотные автомобили, то по понятным причинам необходимо менять правила дорожного движения.

Напомним, сегодня в ГД внесли законопроект о пятилетнем экспериментальном правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта с участием крупных ИТ-компаний.