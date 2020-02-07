В столице могут провести эксперимент с искусственным интеллектом

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7 февраля 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В Москве планируют установить экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта, который продлится в течение пяти лет.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к столичному правительству. По его данным, в ближайшее время соответствующий законопроект внесут она рассмотрение в Госдуму. Авторы инициативы – первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и депутат Ирина Белых.

Предполагается, что эксперимент позволит значительно упростить условия для компаний-разработчиков искусственного интеллекта. Принятие законопроекта позволит «значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, определить сферы экономики и общественных отношений», где целесообразно его внедрение. Главная цель – развитие российского бизнеса и экономики, а также повышение качества жизни россиян, безопасности и обороноспособности государства.

Участие в эксперименте примут крупнейшие российские ИТ-компании.

Напомним, в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости достижений в сфере искусственного интеллекта.