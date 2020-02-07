В Instagram станет проще управлять учетными записями

В разделе приложения «Подписки» в Instagram появилось разделение на категории.
Это профили, которые чаще всего показываются в ленте, и аккаунты, с которыми пользователь взаимодействует меньше всего.
Об этом рассказал генеральный директор соцсети Адам Моссери. По его словам, со временем интересы пользователей не только меняются, но и развиваются. Поэтому новая функция призвана упростить управление учетными записями, которые будут лучше отражать текущие контакты и интересы.
Специалисты говорят, что пользователи будут видеть меньше неинтересных постов, продолжая листать ленту.