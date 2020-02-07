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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Instagram станет проще управлять учетными записями

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Instagram станет проще управлять учетными записями
Фото: Pixabay

В разделе приложения «Подписки» в Instagram появилось разделение на категории.

Это профили, которые чаще всего показываются в ленте, и аккаунты, с которыми пользователь взаимодействует меньше всего.

Об этом рассказал генеральный директор соцсети Адам Моссери. По его словам, со временем интересы пользователей не только меняются, но и развиваются. Поэтому новая функция призвана упростить управление учетными записями, которые будут лучше отражать текущие контакты и интересы.

Специалисты говорят, что пользователи будут видеть меньше неинтересных постов, продолжая листать ленту.

ДВа

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