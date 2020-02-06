Главные тренды в Instagram

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6 февраля 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели», Ирина РОЩИНА ]

Студентка за ноутбуком, pixabay.com. Фото внутри текста: соцсети

Социальные сети глубоко пустили корни в почву наших с вами жизней, а блогеры стараются удержать свои «семейства подписчиков» на своих страничках. Казалось бы, что нового можно внести в той сфере, где испробовано абсолютно все? Но активные пользователи Инстаграм не перестают нас удивлять и добавляют, и пускают свои «фишки» в топы и обороты. «Аргументы недели» предлагают посмотреть и попробовать тренды Инста-мира.

заМАСКИруйся

Тренд на маски и фильтры в сторис давно утрамбовался в нашем виртуальном мире. Но если раньше истории можно было украсить бабочками, фильтром «baby face» или «собачкой», то теперь у нас есть целый вагон для творчества. Обычное фото можно превратить в ретро-снимок. «Примерив» маску, добиться изменения голоса. Особым спросом пользуются игры и «предсказания». «З А Ч Е Т» от @ohdelele скажет «отчислить» тебя из вуза или «получить за экзамен отлично». «Detektor» от @rustam_mayer раскроет карты: нужно задать вопрос оппоненту, нажать на экран и дождаться ответа детектора. Ложь или правда? Имя будущего мужа или жены, предсказание на текущий год, дату смерти и многое другое теперь может рассказать всемогущий Инстаграм.

Также на платформе активно используются игры, где главный инструмент – ваши глаза. Помните приложение Flappy Bird, которая была на пике популярности в 2013 году? Теперь же мы можем наблюдать апгрейд игры в виде маски в Инстаграм. Правда создал ее не разработчик приложения, а наш земляк Игорь Журба под названием «Flappy Bord».

Кроме того, теперь у нас есть возможность поставить рекорд в силе наших век и стойкости глаз. Сколько вы можете не моргать? Получить ответ легко. Примерьте «6 SECONDS» от @yana.mishkinis, поставьте личный рекорд и не забудьте поделиться им со своими подписчиками.

Делим ринг

Тренд, показывающий выдержку и возможности пользователей, но особой популярностью он пользуется у блоггеров.

Его суть – показать на что ты способен. Тебя вызывают на баттл, где ты получаешь задания. Выполнил одно и получаешь следующее. Понял, что оно тебе не по зубам - сошел с дистанции и отдал победу противнику. Если же оба «баттлера» выполнили все задания, то звание победителя дают подписчики. Все просто.

Например, в конце января блоггер @seffun прошел всю Москву от Севера до Юга, @karinakross побыла в одной клетке с тиграми, а @nika_viper «подожгла» себя, конечно же, под присмотром каскадера. Пользователи выполняют опасные для жизни и здоровья задания, за что и получают респект и одобрение от подписчиков.

Именно тот случай, когда от имени редакции хочется добавить: не пытайтесь повторить!

В ритме сетей

В сентябре 2016 года Китай представил новую социальную сеть TikTok, в которой пользователи могут создавать короткие видео, устраивать прямые эфиры и просто общаться. Но популярность среди российского общества оно приобрело только в 2019 году. Именно с того года у большинства блоггеров и обычных юзеров разнообразился контент Инстаграм, в котором все чаще стали появляться шуточные видео, созданные на платформе китайского разработчика. Такие публикации вызвали разные мнения среди пользователей. Кто-то считает, что такие видео ухудшают внешний вид и контент страницы, а также принижают уровень блоггера засчет глупости детища. Кто-то считает иначе и говорит, что публикации из TikTok дают возможность расслабиться и отвлечься. Как бы то ни было, любой комментарий или лайк под подобной публикацией задают пользователю некий хайп и дают возможность выбиться в топ.

Волшебные розыгрыши

Да, на просторах Инста-мира все еще есть волшебная лотерея, в которой любой пользователь может получить не просто бьюти-бокс или новый Айфон, но и квартиру, машину или еще что круче. А в добавок получить рекламу своей странички, что может повысить количество подписчиков, лайков, комментариев и в конечном счете – уровень самооценки.

Обычно для создания розыгрышей блоггеры кооперируются в группу, где происходит сбор денег. Например, 1 февраля этого года @maria_way и еще 10 популярных юзеров Инстаграм запустили розыгрыш нового Айфона. Решили устроить яблочный спас, суть которого заключается в следующем: ты подписываешься на всех спонсоров и проявляешь активность на их страницах.

Но нередко происходят и моно-розыгрыши. Например, 10 марта 2019 года блоггер @gusein.gasanov разыграл в своем аккаунте свой красный Gelandewagen стоимостью 10 миллионов рублей. Многие не поверили инстаграмеру, но все же решили «попытать удачу».

Ради привлечения к своему конкурсу Гусейн решил провести его максимально открыто и прозрачно. Условия для участия были максимально простыми: подпишись, сделай репост сторис и отметь блоггера в публикации.

Приз такого формата вызвал общественный резонанс, и все массово решили поучаствовать, что принесло Гасанову 12 миллионов подписчиков в конечном счете. Подобную активность Инстаграм расценил как нарушение правил и удалил публикацию.

Все конкурсы создаются для поднятия активности и привлечения новых подписчиков, но, как известно, по окончании конкурсов часть аудитории, разочаровавшись, отписывается от них.

Тренд – то, что может вывести в топ пользователя. Именно поэтому блоггеры активно следуют и задают их.

Ирина РОЩИНА