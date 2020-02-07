//Общество 13+

7 февраля 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БИЗНЕС Online

Фото: сайт Госдума РФ

Новый председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев будет добиваться дополнительного финансирования на национальную политику.

Он отметил, что в рамках парламентского контроля «будем на всех площадках отстаивать необходимость дополнительного федерального финансирования мероприятий национальной политики, сохранения богатства культур, языков и традиций многонационального населения страны».

Газзаев подчеркнул, что перед современной Россией стоят серьезные задачи развития, а потому вопросы гражданского единства и межнационального согласия занимают приоритетное положение.

4 февраля депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали проект постановления об избрании председателем комитета по делам национальностей Валерия Газзаева. Ранее он был заместителем председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Должность председателя комитета по делам национальностей стала вакантной после того, как Олег Николаев был назначен врио главы Чувашии.