Врио главы Чувашии стал депутат Госдумы от «Справедливой России»

//Общество 13+

30 января 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: kremlin.ru

29 января президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии. Этим же указом он назначил временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики Олега Николаева.

Известно, что Олег Николаев уже баллотировался на пост главы Чувашии от «Справедливой России». Это было в 2015 году. Тогда он набрал около 15% голосов и занял второе место.

«Назначение Николаева – совершенно правильное и давно ожидаемое нашей партией решение президента РФ. Могу сказать, что мы давно добивались этого решения. Николаев хорошо известен в республике с самой положительной стороны. Это очень порядочный, грамотный и, что немаловажно, всегда ориентированный на людей руководитель», - охарактеризовал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов своего теперь уже бывшего коллегу по думской фракции.

Олег Николаев родился 10 декабря 1969 года. У него диплом Чувашского госуниверситета. До избрания в Госудуму он работал в ряде финансовых- и бизнес-структур. В Думе Николаев возглавлял комитет по делам национальностей, а также был зампредом думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

О дальнейшей судьбе теперь уже бывшего губернатора Чувашии пока что не сообщается.