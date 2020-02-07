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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Ученые заявили, что руками есть вкуснее

, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Ученые заявили, что руками есть вкуснее
Фото: pixabay.com

Ученые из Технологического университета Стивенса в США пришли к выводу, что еда кажется гораздо вкуснее, если есть её не столовыми приборами, а руками. При этом, помимо усиления вкуса, пища ощущается более сытной.

Отмечается, что люди, предпочитающие брать еду руками, едят больше. Эксперимент проводился дважды, всего в нем приняли участие почти 200 человек, передаёт Мир24. Добровольцев делили на две группы, одной из которых предлагали есть при помощи шпажек, а другой разрешили брать угощение руками. Затем исследователи сравнили отзывы о вкусе, свежести и качестве предложенных продуктов. Оказалось, что участникам второй группы еда нравилась больше, чем участникам первой.

АБ

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