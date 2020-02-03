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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Пять продуктов, усиливающих артрит

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Пять продуктов, усиливающих артрит
Фото: pixabay.com

Британские ученые советуют исключить из рациона пять продуктов, которые могут усиливать симптомы артрита. «Уменьшение количества неправильной пищи может снизить воспаление и восстановить защитные силы организма», - считают врачи.

Медики советуют отказаться от продуктов с высоким содержанием трансжиров и гидрогенезированных масел. Также исключить из рациона стоит сахар – он стимулирует выброс белков-цитокинов, которые провоцируют воспаление. Не менее опасным может оказаться и красное мясо, способствующее росту воспаления и уровня холестерина. Кроме того, лучше перестать употреблять продукты из белой муки и молочные продукты с высоким содержанием жира.

АБ

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