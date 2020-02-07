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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Путин включил в состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам 38 человек

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Путин включил в состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам 38 человек
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил состав совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

В подписанном главой государства документе 38 фамилий, а также состав президиума совета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо президента и премьер-министра, в состав совета вошли все вице-премьеры, спикеры обеих палат российского парламента, министры экономики и финансов, помощники президента, полпреды президента в федеральных округах, а также глава ВЭБ РФ Игорь Шувалов, президент «Опоры России» Александр Калинин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент «Деловой России» Алексей Репик, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, глава АСИ Светлана Чупшева и президент РАН Александр Сергеев.

В состав президиума вошли 18 человек. Помимо 15 членов совета, в него включены мэр Москвы Сергей Собянин, президент Татарстана Рустам Минниханов и врио директора департамента организации проектной деятельности аппарата правительства РФ Дмитрий Некрасов.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал три ключевые проблемы при реализации национальных проектов.

ДВа

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