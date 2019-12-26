Глава СП Алексей Кудрин оценил выполнение нацпроектов

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26 декабря 2019, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Кудрин, фото с сайта Кремля

Глава Счетной палаты России, бывший министр финансов Алексей Кудрин назвал три ключевые проблемы при реализации национальных проектов. По его оценке, ключевые проблемы выполнения нацпроектов это "слабый экономический рост, недостатки системы госуправления, квазидирективную модель взаимоотношений центра и регионов".

Путин заявил, что россияне не заметили улучшений от нацпроектов

25 декабря под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Участники встречи подробно обсудили результаты реализации нацпроектов в социальной сфере, в области транспортной инфраструктуры, цифровой экономики, промышленности и т. д.

Как заявил российский лидер, национальные проекты – это уникальный инструмент, ничего подобного ранее не применялось для достижения целей в развитии экономики, инфраструктуры, демографии, здравоохранения, экологии, культуры.

Путин перечислил достижения, которых удалось достичь благодаря реализации нацпроектов, но отметил, что е все из запланированного удалось исполнить. "Некоторые важные показатели не достигнуты", - подчеркнул глава государства.

Алексей Кудрин в соцсетях написал, что обратил внимание президента России Владимира Путина на три главные проблемы нацпроектов, - сообщает "СП".

"Также, я отметил три ключевые проблемы при реализации нацпроектов: слабый экономический рост, недостатки системы госуправления, квазидирективную модель взаимоотношений центра и регионов", - написал Кудрин.