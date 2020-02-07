Новый замминистра экономики будет курировать государственную политику на Северном Кавказе

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7 февраля 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Чеботарев. Фото: сайт Минэкономразвития РФ.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Сергея Чеботарева заместителем министра экономического развития Российской Федерации.

В Минэкономразвития сообщают, что в качестве заместителя министра Чеботарев будет курировать государственную политику Северного Кавказа.

Кадровый военный Сергей Чеботарев родом из Амурской области. Выйдя в отставку, занимался научной и преподавательской деятельностью в московских вузах. В 2004 - 2018 годах он работал на различных должностях в администрации президента Российской Федерации. С 2018 года возглавлял министерство по делам Северного Кавказа.

Известно, что Чеботарев владеет английским и китайским языками.

Ранее сообщалось, что бывший вице-премьер займет должность заместителя председателя Госдумы.