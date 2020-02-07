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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Китайские ученые выявили промежуточных носителей коронавируса

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские ученые выявили промежуточных носителей коронавируса
Фото: Facebook.com/pangolincrisis

Китайские ученые выявили возможных промежуточных носителей коронавируса.  Группа ученных из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства в Гуандуне после изучения более тысячи образцов метагенома определила, что ими могут быть панголины. 

Иссследователи с помощью молекулярно-биологического узнавания обнаружили, что коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70 процентов, -  сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский телеканал CGTN.

В ходе исследования специалисты изолировали штамм вируса животного и выяснили, что последовательность генома изолированного штамма на 99 процентов совпадает с тем коронавирусом, который заражает человека.

Профессор Шэнь Юн И, участвующий в исследовании, заявил, что панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса.

Панголины (ящеры) – отряд плацентарных млекопитающих. Тело животного покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями, налегающими черепицеобразно друг на друга. Панголины населяют открытые местности и тропические леса, ведут ночной образ жизни, а днем прячутся в норах или дуплах деревьев, - передает Радио Sputnik.

Представляющим смертельную опасность китайским коронавирусом заразится треть населения Земли. Соответствующий прогноз сделал искусственный интеллект.

ИЧ

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