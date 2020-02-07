Китайские ученые выявили промежуточных носителей коронавируса

//Общество 13+

7 февраля 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Facebook.com/pangolincrisis

Китайские ученые выявили возможных промежуточных носителей коронавируса. Группа ученных из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства в Гуандуне после изучения более тысячи образцов метагенома определила, что ими могут быть панголины.

Иссследователи с помощью молекулярно-биологического узнавания обнаружили, что коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70 процентов, - сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский телеканал CGTN.

В ходе исследования специалисты изолировали штамм вируса животного и выяснили, что последовательность генома изолированного штамма на 99 процентов совпадает с тем коронавирусом, который заражает человека.

Профессор Шэнь Юн И, участвующий в исследовании, заявил, что панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса.

Панголины (ящеры) – отряд плацентарных млекопитающих. Тело животного покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями, налегающими черепицеобразно друг на друга. Панголины населяют открытые местности и тропические леса, ведут ночной образ жизни, а днем прячутся в норах или дуплах деревьев, - передает Радио Sputnik.

Представляющим смертельную опасность китайским коронавирусом заразится треть населения Земли. Соответствующий прогноз сделал искусственный интеллект.