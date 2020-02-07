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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Депутаты предложили продлить эксперимент по цифровому голосованию

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты предложили продлить эксперимент по цифровому голосованию
Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуму внесен законопроект о продлении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на 2020 год.

«Законодательная инициатива направлена на то, чтобы создать дополнительные условия для реализации активного избирательного права россиян, находящихся в день голосования на выборах за пределами своего избирательного округа», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

8 сентября 2019 года в Москве провели эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках и по электронному голосованию. На 30 избирательных участках могли проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 прошли выборы высших должностных лиц и в четырех – дополнительные выборы депутатов Госдумы.

ДВа

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