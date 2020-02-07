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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Спикер Госдумы заявил об ответственности СССР за нынешнее состояние регионов

, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

Спикер Госдумы заявил об ответственности СССР за нынешнее состояние регионов
Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя экономическое состояние некоторых регионов нашей страны, отметил, что в течение 70 лет Советский Союз проводил политику, из-за которой экономику некоторых регионов пришлось «собирать по крупицам».

«Нужно брать ответственность за те 70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей все, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому», – заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.

«Получается, 70 лет шли в одну сторону, создали, а в начале 1991 года, когда это все разрушилось, у нас экономика упала ниже, чем во время революции в 1917 году. У нас во время войны экономика росла, а здесь она упала так низко, что ее пришлось собирать по крупицам президенту», – заявил Володин.

ДВа

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