Спикер Госдумы заявил об ответственности СССР за нынешнее состояние регионов

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7 февраля 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя экономическое состояние некоторых регионов нашей страны, отметил, что в течение 70 лет Советский Союз проводил политику, из-за которой экономику некоторых регионов пришлось «собирать по крупицам».

«Нужно брать ответственность за те 70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей все, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому», – заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.

«Получается, 70 лет шли в одну сторону, создали, а в начале 1991 года, когда это все разрушилось, у нас экономика упала ниже, чем во время революции в 1917 году. У нас во время войны экономика росла, а здесь она упала так низко, что ее пришлось собирать по крупицам президенту», – заявил Володин.